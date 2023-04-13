Oldukça yoğun gündeme sahip olan bir çarşamba gününü geride bıraktık. Hem ABD’den gelen önemli makro veriler hem de gerçekleşen Ethereum Shangay (Shapella) gündemin sıcak maddeleriydi. Öncelikle ABD’de yıllık enflasyon mart ayında %6 seviyesinden %5’e geriledi. Beklenti enflasyonun %5,2’ye gerilemesi yönündeydi. Dolayısıyla beklentiden daha düşük gelen enflasyon rakamı piyasaya ilk etapta pozitif etki etti. Bitcoin tekrar 30.400$ seviyelerine yükseldi. Ethereum 1950$’a hareketlendi. Ancak çekirdek enflasyonun manşet enflasyon olan %5’in üzerinde %5,6 olarak açıklanması enflasyon üzerinde bir atalet olabileceği konusunda piyasayı düşündürdü. Ayrıca çekirdekten konutun da dışlandığı “Süper Çekirdek” enflasyon yani yeni odak noktası, aylık %0,3 artış ile yıllık %3,7 artış gösterdi. Geçtiğimiz ay süper çekirdek enflasyonun aylık artışı %0,2’ydi. Mart’ta %0,3 olarak gerçekleşti. Burada ilave bir düşüş görmediğimiz için mayıs ayında FED pas geçmeyecektir. Bu veri dikkatle izlenmeye devam edilerek mayıs ayındaki 25 baz puanlık faiz artışının son olup olmayacağına karar verilecektir. Nitekim kurum olarak bizim de yaptığımız analizler ABD’de enflasyonun %4 ve %5 düzeylerinde inatçılık yapabileceği ve bu noktada FED’i stresli, kararlı ve zor günlerin beklediği yönündeydi. Şu anda öncü veriler de enflasyonu hedef seviye olan %2’ye (önümüzdeki dönemde bu hedef güncellenerek yukarıya çekilebilir) çekmek konusunda ABD’nin önünde daha çok yolu olduğunu gösteriyor.

Daha sonra akşam saatlerinde FED tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda geçtiğimiz mart ayında ABD ve Avrupa’da yaşanan banka sorunlarının ardından finansal sektörde yaşanabilecek olası bir krizin ekonomide üzerindeki etkileri dikkate alındı. Piyasanın üzerinde durduğu en önemli konu da buydu. Açıklanan manşet ve çekirdek enflasyon rakamları ile banka krizleri sonrası FED’in mayıs ayında faizleri bir kez daha 25 baz puan artırması bekleniyor. Dolayısıyla beklenenden düşük gelen enflasyon rakamlarına rağmen FED’in ihtiyatlı ve nispeten şahin duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan uzun süredir beklenen Ethereum Shangay (Shapella) güncellemesi gece saat 02.00 civarında gerçekleşti. 32 milyar doları aşkın değere sahip 18 milyondan fazla Ethereum’un kilidi açıldı. Tahmin ettiğimiz gibi fiyat üzerinde ciddi bir satış baskısı yaşanmadı. Çünkü açılan kilitlerin zamana yayılarak çözülmesi ve günlük Ethereum işlem hacmini çok fazla zorlamayacak şekilde bir kademeli satış sürecinin gerçekleşmesi bekleniyordu. İlk saatlerde de durum böyle oldu ve alıcılar ile satıcılar piyasa dengesi içerisinde sorunsuz bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüler. Ethereum sabah saatlerinde 1.900$’ın üzerindeki seyrini sürdürüyor ve 1.915$ seviyelerinden alıcı buluyor. Bitcoin ise 30.000$’ın hemen üzerindeki konumunu koruyor. Bazı altcoinlerde ise pozitif ayrışma dikkat çekiyor. Dün Serum, Raydium, Merit Circle ve Ampleforth günün en çok kazandıran kripto paraları oldu.

Böylece haftanın en önemli günü geride kalırken görünüm kısmen pozitif. Bugün ABD’den ÜFE rakamları takip edilecek. ÜFE rakamlarının %0,1 ile piyasa üzerinde ciddi bir baskı oluşturması beklenmiyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, dün ABD’den gelen beklenti altı enflasyon verisiyle birlikte 30.500$ seviyelerini test etti. Akşam saatlerinde yayınlanan FOMC tutanakları sonrası geri çekilmelerle birlikte bu sabah saatlerinde 30.050$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Yükselen kanalın içerisinde hareketliliğine devam eden Bitcoin, psikolojik direnç seviyesi olan 30.000$ seviyesini kırması ve üzerine şimdilik tutunuyor olması pozitif gözüküyor.

Olumlu havanın sürmesi halinde ise 30.500$ - 30.600$ bant aralığını tekrar test etmesi beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 30.770$ ardından da 31.430$ seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlilikte ise ilk destek seviyesi 29.770$ ardından da kanalın orta bandı olan 29.350$ seviyesinin çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması halinde 28.750$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum'da Shangay (Shappella) güncellemesiyle birlikte çekim işlemleri başladı. Fiyat hareketlerinde ciddi bir oynaklık göstermeyen Ethereum bu sabah saatlerinde 1.915$ seviyelerinden alıcı buluyor. Dört saatlik grafik incelendiğinde aynı zamanda minör yükselen trend oluşturan Ethereum, yükselen trendden destek almış gözüküyor. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketliliğine devam etmesi halinde 1.925$ seviyesi kırması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde 1.945$ ardından da 1.962$ seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenebilir. 1.962$ seviyesinin kırılmasıyla 2.031$ seviyelerine kadar bir yükseliş beklenebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 1.867$ oldukça önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1.850$ seviyesine tutunması beklenebilir. Tutunamaması 1.770$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.

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