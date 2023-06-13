“Kripto para piyasasında toparlanma çabaları gösteriyor. Düne göre bugün %2 artışla başlayan Bitcoin yeni günde 26.100$ alıcı buluyor. SEC kararları piyasada hala etkilerini göstermeye devam ederken Ripple ve Ethereum güçlü kalmaya çalışıyor. Genel piyasa seyri böyleyken bir önemli veri de Türkiye’de görülen Tether kullanımındaki kayda değer artış.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak piyasaları değerlendirdi.

Piyasa gelişmeleri açısından oldukça hareketli, volatil ve öngörü yapmanın zor olduğu bir haftayı geride bıraktık. SEC kararlarının etkisi altında hafta sonu da beklenildiği gibi geçmedi. Tansiyonun düşmesini bekleyen yatırımcılar altcoinlerdeki yüksek değer kayıplarıyla karşılaştılar. Yeni haftada da volatilite devam ederken dün nispeten yatay seyreden bir Bitcoin fiyatı vardı. Yeni günde ise kısmen toparlanma çabaları gözleniyor. Bitcoin düne göre yaklaşık %2 yukarda 26.100$’dan alıcı buluyor. SEC tarafından menkul kıymet olarak görülen altcoinler başta olmak üzere tüm altcoinlerde genel bir gerileme yaşandı. Ripple ve Ethereum güçlü kalmaya çalışırken bu hafta makro gelişmeler ön planda olacak.

Bugün ABD’de mayıs ayı enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti yıllık enflasyonun %4,9’dan %4,1’e çekilmesi ve geri çekilmenin devam etmesi yönünde. Manşet enflasyonun beklentiye yakın gelmesinden ziyade volatiliteden arındırılmış enflasyon olan çekirdek enflasyonun seyri piyasanın daha çok dikkatinde olacaktır. Gelebilecek muhtemel bir ılımlı yumuşama başta ABD piyasaları olmak üzere Bitcoin’de de bir yükseliş hareketi başlatabilir. Bir önceki çekirdek enflasyon verisi %5,5 idi. Bu ay çekirdek enflasyonun manşet enflasyon kadar olmasa da %5,3’ye gerilemesi bekleniyor. Beklentilerden düşük gelebilecek bir veri yarınki FED’in faiz kararını sabit bırakmasına sebep olabilir. Bu da piyasada kısa vadeli bir yükseliş hareketine neden olabilir.

Türkiye’de Tether kullanımında kayda değer artış

Öte yandan özellikle mayıs ayı başında manşet kur ile banka kuru arasındaki artan makas ve doların değer kazanacağı beklentisi yerel yatırımcıların Tether’e olan ilgisini bir hayli artırdı. Bildiğiniz üzere Tether, ABD dolarında bağlı bir stablecoin olarak anılıyor ve son dönemde yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Kaiko’nun açıkladığı verilere göre Türkiye’de geçen mayıs ayında Tether işlemleri, tüm kripto para işlemlerinin %18’ini oluşturarak zirve yaptı. Tarihi ortalamaların yaklaşık 5 katı olan bu oran, Tether’e olan güçlü talebi işaret ediyor. Kolay ve hızlı bir şekilde alınıp satılabilme özelliğine sahip olan Tether, fiziki dolara kıyasla son dönemde büyük oranda tercih edildi. Ek olarak piyasada Tether miktarının artması da kripto paralarda bir yükseliş beklentisi oluşturdu. Önümüzdeki dönemde de kripto paralarda yaşanabilecek olası bir kalıcı yükseliş hareketi kullanıcının Tether’e olan ilgisini daha da artırabilir.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, yeni güne hafta sonu yaşanan düşüşleri satın alarak ufak toparlanmalarla başladı. 26.100$ seviyelerinden alıcı bulan Bitcoin tekrar düşen kanalın orta bandının üzerinde pozitif bölgede.

Bugün Türkiye saatiyle 15.30’da ABD’den gelecek olan TÜFE verisi Bitcoin’deki volatiliteyi arttırması bekleniyor. Beklentinin altında gelecek olan enflasyon verisi yukarı yönlü hareketliliği devam ettirebilir.

Olası yukarı yönlü bir hareketlilikte 26.400$ ve 26.760$ bandı aralığının direnç olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 26.940$ test edilebilir.

Olası aşağı yönlü bir hareketlilikte ise sırasıyla 25.840$ ardından da 25.240$ seviyelerine tutunması önemli olacaktır. Bu seviyelerin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde kanalın altı bandı olan 24.300$ seviyelerine kadar bir geri çekilme beraberinde gelebilir.

XRP TEKNİK ANALİZ

Hafta sonu altcoinlerdeki sert geri çekilmelerde en dirençli tepkiyi verenler arasında olan XRP, üç günde %5 civarında toparlanmalarla bu sabah saatlerinde 0.5300$ seviyelerinden alıcı buluyor.

TOBO formasyonu oluşturan XRP için olumlu havanın devam etmesi halinde hedef seviye 0.5836$ olarak karşılanabilir.

Olası yukarı yönlü hareketliliğin devamında ilk olarak 0.5440$ ardından da 0.5590$ seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması halinde hedef seviye olan 0.5836$ seviyeleri karşılanabilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise birçok kez test edilen 0.5035$ önemli destek seviyesi. Bu seviyenin kırılması halinde 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 0.4895$ bir sonraki destek seviyesi olarak karşılanabilir.