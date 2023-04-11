Verbier Festivali’nin efsane ismi ve Avrupa’nın en ünlü isimleri ile yaptığı oda müziği çalışmalarıyla adı zirvede anılan piyano virtüözü Julien Quentin, 12 Nisan’da ilk defa Ankara’ya CSO Ada Ankara’ya geliyor.

Solo performanslarıyla da kariyerinin zirvesindeki piyanist Julien Quentin ilk Ankara konserinde viyolanın genç virtüöz yıldızı Dana Zemtsov’la birlikte muhteşem bir programla CSO Ada Ankara “Oda Müziği Serisi” kapsamında Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. İkili sunacakları lirikten, metafiziğe son derece virtüözite gerektiren eserleri barındıran geniş programları ile bir viyola ve piyano resitali için çok alışılmadık bir müzik seçkisi vadediyor. 3 kuşaktır Avrupa’nın en ünlü viyolacı ailesinin en genç üyesi olan Dana ve David Garrett, Renaud Capuçon, Rey Chen, Andreas Ottensamer, Kian Sultani’ye kadar birçok ünlünün piyanisti olan Julien sanatseverler için klasik müziğin en ikonik parçalarından oluşan bir seçkiyi seslendirecekler.

İkiliden klasik müzikseverlere “Armağan”

Hungaroton, Decca and Deutsche Grammophon için birçok kayda imza atan ünlü piyanist Julien Quentin, Dana Zemtsov ile hazırladıkları oda müziği konserinde Türk besteci Nejat Başeğmezler’in 'Armağan' adlı eserini ilk defa Ankara’da seslendirerek klasik müzikseverlere güzel bir sürpriz yapacaklar.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 150 TL

2. Kategori: 125 TL

3. Kategori: 100 TL