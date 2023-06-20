Gün geçmiyor ki

Bir KÖPEK saldırısı

Hadisesi olmasın…

Başrolde de PİTBULL’lar…

Bu köpek türünün

SALDIRGAN olduğu biliniyor ve

Devamlı yazılıp çiziliyor…

Beslenmesinin YASAKLANMASI

Gerektiği hep söyleniyor…

Lakin gelin görün ki

Hiçbir somut adım atılmıyor,

Gereken tedbirler alın(a)mıyor…

Ve yine bir PİTBULL dehşeti daha…

İNSAN hayatının

Söz konusu olduğu

Böyle bir konuda,

YASAL tedbirlerin alınması

Bu kadar zor mu?

İşte bizim DEMOKRASİMİZİN

Sorunu da bu(!)

Emir, büyük yerden gelmedikçe,

Mekanizmalar harekete geçmiyor

Yahut GEÇİRİLEMİYOR…

İllaki TAYYİP’in müdahil olması ve

Yukarıdan bağırması mı gerekiyor?

Çözümü bu derece bariz bir konuda,

Emri kendi dışımızdan bekliyoruz ve

Buna da demokrasi diyoruz…

Sonra da otoriteyi DİKTATÖR

Diye suçluyoruz…

Demokrasi sadece OTORİTEYİ

Eleştirmek mi demek, yoksa

Aynı zamanda OTORİTENİN

Karar alma süreçlerine makul biçimde

Destek olmak da demek mi?

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