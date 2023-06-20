Gün geçmiyor ki
Bir KÖPEK saldırısı
Hadisesi olmasın…
Başrolde de PİTBULL’lar…
Bu köpek türünün
SALDIRGAN olduğu biliniyor ve
Devamlı yazılıp çiziliyor…
Beslenmesinin YASAKLANMASI
Gerektiği hep söyleniyor…
Lakin gelin görün ki
Hiçbir somut adım atılmıyor,
Gereken tedbirler alın(a)mıyor…
Ve yine bir PİTBULL dehşeti daha…
İNSAN hayatının
Söz konusu olduğu
Böyle bir konuda,
YASAL tedbirlerin alınması
Bu kadar zor mu?
İşte bizim DEMOKRASİMİZİN
Sorunu da bu(!)
Emir, büyük yerden gelmedikçe,
Mekanizmalar harekete geçmiyor
Yahut GEÇİRİLEMİYOR…
İllaki TAYYİP’in müdahil olması ve
Yukarıdan bağırması mı gerekiyor?
Çözümü bu derece bariz bir konuda,
Emri kendi dışımızdan bekliyoruz ve
Buna da demokrasi diyoruz…
Sonra da otoriteyi DİKTATÖR
Diye suçluyoruz…
Demokrasi sadece OTORİTEYİ
Eleştirmek mi demek, yoksa
Aynı zamanda OTORİTENİN
Karar alma süreçlerine makul biçimde
Destek olmak da demek mi?
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