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Süleyman Soylu: "Bu Ülke Antidemokratik Bir Ülke Olsaydı İkinci Tura Gitmezdi"

Süleyman Soylu: "Bu Ülke Antidemokratik Bir Ülke Olsaydı İkinci Tura Gitmezdi"

Polis, adreslerinde bulunamayan 7 kişini yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem lerden etkilenen illerde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan afetzedelere hakaret eden ve provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.