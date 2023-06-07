Mücevher sektörümüzün gelişimi açısından çok önemli olan ve Mücevher İhracatçıları Birliği’nin desteklediği Mücevher Teknolojileri Araştırmaları Merkezi (JTR), geliştirdiği teknoloji sayesinde verdiği değerli taş analizi raporları artık dünya çapında geçerli olacak. JTR, bunun için geçerli uluslararası akreditasyonları tamamladı ve dünyanın en iyi laboratuvarlarından birisi olduğunu tescil ettirdi.

Uluslararası pırlanta laboratuvarı olarak hizmet veren JTR, bir yandan da mücevher sektörü için geliştirdiği teknolojiyle değerli taşlar analizinde uluslararası alanda geçerliliğini sağlayan Uluslararası Akreditasyon Sistemi (IAS) tarafından onaylanarak dünyadaki en iyi pırlanta laboratuvarları arasında yerini aldı. Türk mühendis ve yazılımcılarının ürettiği dünyanın en iyi lup’u sayesinde mücevher sektörünü dünyanın zirvesine taşıyacak.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, JTR tarafından geliştirilen teknolojiler sayesinde Türkiye’nin sadece işçilikle mücevher ihraç eden bir ülke olmaktan çıkacağını belirtti ve şunları söyledi: “Mücevher ticaretinde en önemli şey güvendir. Dünya çapında teknoloji geliştiren, neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok net şekilde saptayabilen Türkiye, bu sayede dünyada da etkisini arttıracaktır. Düne kadar bizim taşlarımız bir iki ülkenin tekelindeki sistemlerden onay almak zorundaydı; artık dünya ülkeleri bizden onay almak zorunda kalacak. Mücevher sektörü için ihracat daha kolay, karlı ve kaliteli hale gelecek. Ayrıca ülkemiz artık sadece mücevher değil, böylesi değerli bir teknolojiyi de ihraç edecek.”

JTR CEO’su Mehmet Can Özdemir bu akreditasyonların dünya çapında geçerli raporlar oluşturmak için gerekli olduğunun altını çizerek: “Dünyada mücevher raporlamasında uluslararası kabul gören standartları uygulamak her laboratuvarın üstesinden gelebileceği bir şey değil. JTR, dolayısıyla Türkiye, kalite ve profesyonellik konusundaki en yüksek standartlara bağlılık gösterdiğini vurgulamaktadır. Bu da JTR onaylı belgelerin tüm dünyada geçerli olmasını sağlamaktadır. Uluslararası akreditasyona sahip JTR Raporları, Türk mücevher ihracatının büyümesi için hayati bir rol oynamaktadır. Küresel olarak kabul gören akreditasyonları elde ederek Türk şirketleri, kalite ve profesyonellik konusundaki taahhütlerini göstererek ürünlerini uluslararası alıcılara daha cazip hale getirecek ve JTR, Türk mücevher pazarının genişlemesine kritik bir rol oynayacaktır.”

Şimdiye kadar pek çok teknoloji geliştiren JTR, doğal elmas ile laboratuvar ortamında üretilen elması, dünyadaki en etkili yolla birbirinden ayırmayı başardı. Türkiye uluslararası itibarını ve güvenilirliğini tespit eden lisanslarıyla bu çapta yeterliliği belgelenen 2 küresel laboratuvardan biri oldu.