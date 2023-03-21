İtalyan lastik devi Pirelli, kış lastiklerinin yerini yaz lastikleri ve dört mevsim lastiklere bıraktığı şu günlerde müşterilerini avantajlı bir kampanyayla daha buluşturuyor. Kampanya kapsamında; 15 Mart-30 Haziran tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcıları veya alt satış noktalarından tek seferde dört adet 18’’ jant ve üzerinde Pirelli marka otomobil, SUV (4x4) yaz lastiği veya dört mevsim lastik tercih eden sürücüler anında KDV dahil 1.200 TL indirim kazanıyor. 15 Mart’ta başlayan kampanya boyunca Yapı Kredi World’e özel 7 taksit fırsatından da yararlanabilen müşteriler, Pirelli’nin yenilikçi teknolojilerini yaz döneminde de deneyimleme fırsatı bulurken Tyrelife™ Lastik Garantisi ile lastiklerini koruma altına alıyorlar.

Tyrelife™ ile lastikler koruma altında

Tyrelife™ Lastik Garantisi kapsamında Pirelli Yetkili Satıcılarından tek seferde 4 adet Pirelli marka 17’’ jant ve üzeri Oto, SUV (4×4) veya Hafif Ticari (en fazla 3.500kg) araç lastiği satın alan Pirelli müşterileri, hasar gören bir lastiğini hiçbir ek ücret ödemeden delinme, çarpma veya yanma gibi dış etkenlerin sebep olduğu kasıtlı olmayan hasarlar durumunda 6 ay boyunca koruma altına alabiliyor.

Tyrelife™ Lastik Garantisi için müşterilerin lastikleri satın aldıktan 15 gün içerisinde pirelli.com.tr’de yer alan Tyrelife sayfasını ziyaret ederek kaydını gerçekleştirmesi yeterli oluyor.

Pirelli'nin tüm kampanyaları ile ilgili daha fazla bilgi www.pirelli.com.tr web sitesinde yer alıyor.