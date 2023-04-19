Önce Pinterest hesabı ile oturum açmak gerekmektedir. Ardından ana sayfaya erişim sağlanmaktadır. Ana sayfadan sonra sağ üst kısımda bulunan, kullanıcı ismine tıklanmaktadır. Profil sayfasına ulaştıktan hemen sonra ilk önce anahtar sembolüne, ardından açılan alternatiflerden ''hesap ayarları'' alternatifi üzerine tıklamak gerekmektedir. Bu bölüme ulaştıktan sonra ''hesabı devre dışı bırak'' butonuna tıklanmalıdır. Bu şekilde hesabı silme penceresi açılacaktır. Ardından hesap silme nedeni belirlenerek, siyah renkli bölümde yer alan ''hesabımı kalıcı olarak kapat'' bağlantısına tıklamak gerekmektedir. Bütün bu işlemler gerçekleştirildikten sonra açılacak olan onay penceresi bölümündeki kırmızı renkli olarak görülen '' evet, e postayı gönder'' kısmına tıklamak gerekmektedir. Bu şekilde hesap silinmiş olacaktır. Son şekilde mail adresine gelen mail de onaylanarak; Pinterest hesabınız silinecektir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ