Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar vermişti.

İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istenmişti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Avcı hakkında verilen kararda hukuka aykırı hususların olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine ve duruşma işlemlerine başlanmasına karar vermişti. İstinafa taşınan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı hakkında haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi 13'üncü duruşmada dava hakkındaki kararını verdi. Mahkeme katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avcı, haksız tahrik indirimi nedeniyle 23 yıl hapis ceza aldı. Mercan Avcı'nın beraatine karar verildi. Diğer sanıkların da beraatine karar verildi.