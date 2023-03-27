NetWork’ün İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu, Pınar Deniz ile birlikte yeni hikayelere doğru yola çıkıyor. Yeni sezon koleksiyonunda yenilenen stil kodlarını sunan NetWork, ilham veren zamansız tasarımlarını Pınar Deniz ile ‘yeniden yorumluyor. Pınar Deniz’in pozitif enerjisini ve ilkbaharın yenileyici gücünü bir araya getiren İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu, iddialı ve feminen şıklığın altını çiziyor.

Dijital kampanya filminde başarılı oyuncu Pınar Deniz ilkbahar renklerinin dinamizmini iddialı tavrıyla buluşturuyor. NetWork İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda yer alan zengin renk tonları NetWork kadınını şehrin her anında renkli, glam ve cesur bir yolculuğa çıkarıyor. Dijital kanallarda yayınlanacak olan reklam filmi TBWA İstanbul imzası taşıyor. Prodüksiyonunu 212 Studio’nun üstlendiği filme glam dokunuşu ünlü stylist Rocco Coloazza yaparken, fotoğraf kareleri ise dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Dan Beleiu imzasını taşıyor.

NetWork kadınının dinamik ve sofistike ruhunun ilham verdiği koleksiyon ofis stilinin rahat şıklığını yansıtan siluetlerle birleştirerek modaya yeni bir soluk kazandırıyor. Modern şehir hayatının her anına eşlik eden koleksiyon, sezonun renkli ve iddialı dünyasına açılan anahtarı elinde tutuyor. NetWork ile bütünleşerek marka kimliğinin vazgeçilmez parçası haline gelen hibrit stile, zengin aksesuar, ayakkabı ve çanta koleksiyonu eşlik ediyor.