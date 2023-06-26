Pınar Deniz, popüler dizi 'Yargı'nın başarılı karakteri Ceylin olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi, 7 Mayıs'ta yayınlanan 63'üncü bölümüyle sezon finali yaparken, bu durum Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım için tatil sezonunun başlangıcını işaret etti. İkili, sezon finalinin ardından birlikte keyifli bir tatil yaparak dinlenme fırsatı buldu.

Kaan Yıldırım'dan Ayak Masajı

Oyuncu çift, son günlerde Bodrum Demircikoy’daki muhteşem Amanrüya Hotel'in plajında görüntülendi. Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'in güneşlenirken yanına giderek sevgi dolu öpücüklerle onu şımartmıştı. Şezlongda birlikte vakit geçiren çift, romantik anlar yaşarken Yıldırım, sevgilisinin ayaklarıyla oynayarak ona masaj yapmıştı.

Ünlü Çiftin Yeni Rotası Yunanistan

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, enerjilerini yüksek tutarak tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kez rotalarını Yunanistan'a çeviren çift, adeta bir yolculuğa çıktı. Pınar Deniz, sevgilisinin objektifine poz verirken çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. "Yolculuk" notuyla yayınladığı fotoğraflar, hayranlarından büyük ilgi gördü ve kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.