Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a aldığı pantolon alay konusu oldu! "Boy farkı açıldı" Pınar Altuğ'tan yanıt gecikmedi!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarının düğünü hakkında bir paylaşımda bulundu. Pınar Altuğ'un paylaşımına Yağmur Atacan'ın kareli bol paça pantolonu damga vurdu. Yağmur Atacan pantolonunun yorumlarına kayıtsız kalmayarak "mantar"gibi diyerek cevap verdi. Pınar Altuğ'un eşine aldığı pantolon alay konusu olsa da çiftin tepkisi de dikkat çekti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi