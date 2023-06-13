Güzellik yarışmalarına katılarak mankenlik kariyerine adım atan ve daha sonra oyunculuğa yönelen Pınar Altuğ, 17 yaşından beri izleyicilerin karşısında yer alıyor. Mankenlikle başladığı kariyerine oyuncu ve sunucu olarak devam eden Altuğ, son zamanlarda özellikle özel hayatıyla ilgili söz ettiriyor.

Diğer meslektaşlarından farklı olarak, sosyal medya kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmaktan çekinmeyen ve sık sık keskin tepkiler vererek magazin gündemine bomba gibi düşen Altuğ, son günlerde boşanacağı iddialarıyla herkesi şaşırttı. Bir lansmana katıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ, iddialara verdiği cevapla olay yarattı.

'Biz Yağmur'la boşandık o yüzden burada yok!'

Yağmur Atacan ile ilgili çıkan ayrılık iddialarına "Boşandık, bu yüzden Yağmur burada yok" şeklinde bir yanıt veren Pınar Altuğ, artan yorumlardan sıkıldığını bir kez daha ifade etti.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti boşandı mı?

Pınar Altuğ, basın mensubunun "Sürekli ayrılık dedikoduları çıkıyor, yanıtı sizden duymak istedik" sözlerine karşılık olarak, "Ne yapayım Allah aşkına, her dedikoduya yanıt veremem" şeklinde cevap verdi.