Sağlıklı bir yaşam için uygun bir egzersiz sistemi olan, vücut güçlendirme, esneklik, koordinasyon ve dengenin geliştirilmesine yardımcı olan pilatesin faydaları şu şekildedir:
-Düzenli bir şekilde yapılan pilates, kilo verilmesini ve vücudun sıkılaşmasını sağlar.
-Pilates kas yapılarının güçlenmesini sağlayarak, vücudunda kas yapılarına göre şekillenmesini sağlar,
-Omurga sağlının korunmasını sağlar.
-Sırt ağrılarını dindirir.
-Kemik yoğunluğunu artırır
-Esnekliği artırır.
-Tüm vücudu eşit şekilde geliştirir.
-Nefes alışkanlıklarınızı düzenleyerek daha iyi nefes almanızı sağlar.
-Pilates ile kalp atış hızınızı düşürebilir ve kan dolaşımınızı hızlandırabilirsiniz. Böylece kalp ve damar hastalıkları riski azalır.
-Kan dolaşımınızı arttırır.
-Pilates ile vücudunuzun rahatlaması ve kaslarınızın gevşemesi sonucunda vücudunuzdan stresi atarsınız. Stresten arınan bedeniniz daha enerjik olur.
-Uykusuzluk problemlerini gidermeye yardımcı olur.
-Zihni açar ve dinlendirir.
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