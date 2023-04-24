Sağlıklı bir yaşam için uygun bir egzersiz sistemi olan, vücut güçlendirme, esneklik, koordinasyon ve dengenin geliştirilmesine yardımcı olan pilatesin faydaları şu şekildedir:

-Düzenli bir şekilde yapılan pilates, kilo verilmesini ve vücudun sıkılaşmasını sağlar.

-Pilates kas yapılarının güçlenmesini sağlayarak, vücudunda kas yapılarına göre şekillenmesini sağlar,

-Omurga sağlının korunmasını sağlar.

-Sırt ağrılarını dindirir.

-Kemik yoğunluğunu artırır

-Esnekliği artırır.

-Tüm vücudu eşit şekilde geliştirir.

-Nefes alışkanlıklarınızı düzenleyerek daha iyi nefes almanızı sağlar.

-Pilates ile kalp atış hızınızı düşürebilir ve kan dolaşımınızı hızlandırabilirsiniz. Böylece kalp ve damar hastalıkları riski azalır.

-Kan dolaşımınızı arttırır.

-Pilates ile vücudunuzun rahatlaması ve kaslarınızın gevşemesi sonucunda vücudunuzdan stresi atarsınız. Stresten arınan bedeniniz daha enerjik olur.

-Uykusuzluk problemlerini gidermeye yardımcı olur.

-Zihni açar ve dinlendirir.

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