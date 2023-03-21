Şarkının sözü ve bestesi grubun vokal ve ritim gitarında yer alan Ufuk Beydemir’e ait olup, düzenlemesi ise Ufuk Beydemir, Batuhan Çalik, Burak Karabudak ve Mert Alagana ait yeni teklileri “Sen” yenilikçi sound çalışması ve etkileyici sözleri ile dikkat çekmektedir. Şarkı ismi ve sözleri aşk şarkısı gibi algılansa da şarkı aslında insanoğlunun kendi ile yaşadığı çelişkiler ve problemleri, hayatın inişleri ve çıkışları arasında, sıkışık hissedilen anlar içerisinde kendine bireyci ve belki de bencil bir bakış açısıyla yol çizerek hayata karşı motive olmaktan bahsetmektedir.

Şarkı Sözleri:

Kimsenin suçu değil

Sadece yaşam

Kendini kandırma

Gözyaşını bırak

Hayatın anlamı

Sen ve sen, ve sen



Kapandın duvarlara



Soyutladın kendini



Bir muhtaç gibi



İnancın tutuyor elinden



Hayatın anlamı



Sen ve sen, ve sen