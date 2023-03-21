Şarkının sözü ve bestesi grubun vokal ve ritim gitarında yer alan Ufuk Beydemir’e ait olup, düzenlemesi ise Ufuk Beydemir, Batuhan Çalik, Burak Karabudak ve Mert Alagana ait yeni teklileri “Sen” yenilikçi sound çalışması ve etkileyici sözleri ile dikkat çekmektedir. Şarkı ismi ve sözleri aşk şarkısı gibi algılansa da şarkı aslında insanoğlunun kendi ile yaşadığı çelişkiler ve problemleri, hayatın inişleri ve çıkışları arasında, sıkışık hissedilen anlar içerisinde kendine bireyci ve belki de bencil bir bakış açısıyla yol çizerek hayata karşı motive olmaktan bahsetmektedir.
Şarkı Sözleri:
Kimsenin suçu değil
Sadece yaşam
Kendini kandırma
Gözyaşını bırak
Hayatın anlamı
Sen ve sen, ve sen
Kapandın duvarlara
Soyutladın kendini
Bir muhtaç gibi
İnancın tutuyor elinden
Hayatın anlamı
Sen ve sen, ve sen