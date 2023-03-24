Muhallebili pide tatlısı, Türk mutfağına özgü bir tatlı çeşididir. Hem pide hamuru hem de muhallebi kullanılarak hazırlanan bu tatlı, özellikle Ramazan ayında iftar sofralarında sıkça tercih edilir. İşte muhallebili pide tatlısı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adımlar:

Malzemeler:

Pide hamuru için:

2 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Muhallebi için:

4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Antep fıstığı veya dövülmüş ceviz

Hazırlanışı:

Pide hamuru için, un, maya, tuz ve şekeri bir karıştırma kabına alın. Süt ve zeytinyağı ekleyerek hamuru yoğurun. Hamurun kabarması için yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın. Hamuru istediğiniz büyüklükte parçalara ayırın ve her bir parçayı oval şekil vererek yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurların üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Muhallebi yapmak için, bir tencereye sütü, şekeri, nişastayı ve vanilyayı ekleyin. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Muhallebi piştikten sonra tereyağını ekleyin ve karıştırın. Pişen pide hamurlarının üzerine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın. Fırının ızgarasını kullanarak, muhallebili pide tatlılarını kızartın. (Üzerleri hafifçe kızarıncaya kadar) Antep fıstığı veya dövülmüş ceviz ile süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!