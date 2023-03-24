Pide lokması, dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık olan lezzetli bir hamur işidir. İşte pide lokması tarifi:

Malzemeler:

  • 500 gram un
  • 1 paket instant maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
  • Sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı:

  1. Unu bir kaseye alın ve ortasını havuz şeklinde açın.

  2. Mayayı ortasına dökün ve üzerine şeker ekleyin. Üzerine sıcak suyu dökün ve karıştırın.

  3. Tuzu da ekleyin ve hamuru yoğurun. Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamında olmalıdır.

  4. Hamuru üzerini örtüp, yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

  5. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayın.

  6. Hazırladığınız hamur toplarını hafifçe bastırın ve biraz daha mayalanması için 10-15 dakika bekletin.

  7. Kızartma tenceresine sıvı yağı koyun ve kızdırın. Kızdıktan sonra hamur toplarını kızartın. Kızartma işlemi sırasında hamur toplarını arkalı önlü çevirerek eşit şekilde kızartın.

  8. Kızartılan pide lokmalarını kağıt havlu üzerine alın ve fazla yağının süzülmesi için bekletin.

  9. İsteğe göre susam veya çörek otu serpip servis yapın.

Afiyet olsun!

Bu lezzetli pide lokmaları, kahvaltıda, öğle veya akşam yemeğinde yanında çay veya ayranla servis edebilirsiniz.