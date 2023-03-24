Pide lokması, dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık olan lezzetli bir hamur işidir. İşte pide lokması tarifi:
Malzemeler:
- 500 gram un
- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
- Sıvı yağ (kızartmak için)
Yapılışı:
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Unu bir kaseye alın ve ortasını havuz şeklinde açın.
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Mayayı ortasına dökün ve üzerine şeker ekleyin. Üzerine sıcak suyu dökün ve karıştırın.
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Tuzu da ekleyin ve hamuru yoğurun. Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamında olmalıdır.
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Hamuru üzerini örtüp, yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
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Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayın.
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Hazırladığınız hamur toplarını hafifçe bastırın ve biraz daha mayalanması için 10-15 dakika bekletin.
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Kızartma tenceresine sıvı yağı koyun ve kızdırın. Kızdıktan sonra hamur toplarını kızartın. Kızartma işlemi sırasında hamur toplarını arkalı önlü çevirerek eşit şekilde kızartın.
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Kızartılan pide lokmalarını kağıt havlu üzerine alın ve fazla yağının süzülmesi için bekletin.
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İsteğe göre susam veya çörek otu serpip servis yapın.