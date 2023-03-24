Pide Lokması Tarifi: Hem Yumuşacık Hem de Çıtır Çıtır Bir Lezzet

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İsteğe göre susam veya çörek otu serpip servis yapın.

Kızartılan pide lokmalarını kağıt havlu üzerine alın ve fazla yağının süzülmesi için bekletin.

Kızartma tenceresine sıvı yağı koyun ve kızdırın. Kızdıktan sonra hamur toplarını kızartın. Kızartma işlemi sırasında hamur toplarını arkalı önlü çevirerek eşit şekilde kızartın.

Hazırladığınız hamur toplarını hafifçe bastırın ve biraz daha mayalanması için 10-15 dakika bekletin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayın.

Hamuru üzerini örtüp, yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Tuzu da ekleyin ve hamuru yoğurun. Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamında olmalıdır.

Mayayı ortasına dökün ve üzerine şeker ekleyin. Üzerine sıcak suyu dökün ve karıştırın.

Unu bir kaseye alın ve ortasını havuz şeklinde açın.