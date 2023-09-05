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Peugeot Türkiye, eylül ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok özel fırsatlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Markandan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, eylül ayında, özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Eylül ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip faiz oranlı kredi seçenekleri sunuluyor. Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, “Göz Alıcı” SUV tasarımıyla yeni 2008, 180 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,39 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından Türkiye’de “Yılın Tasarımı” ödülünü kazanan, PEUGEOT’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, her açıdan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken yeni 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

12 ay yüzde 1,39 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. PEUGEOT’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 170 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 300 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler, 140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,39 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi yeni 508, 200 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter’a, 180 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 200 bin TL’ye 18 ay yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.