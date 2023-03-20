Heritage Highlights Müzesi'nin açılışı, PLI’ın engin mirasını ve şirketin 1912'deki kuruluşundan bu yana yeniliği teşvik eden ve uzun yıllara yayılan emeğini ortaya koyuyor. Müze, küresel otomotiv meraklıları tarafından sevgiyle anılan hatıraları korurken, PLI’ın ilk inovasyon günlerinden, geleceğe bakan modern çalışmalara kadar uzanan bir zaman çizgisini kapsıyor. Müzede ziyaretçiler, PLI’ın yarış pistlerinden yollara uzanan geçmişi hakkında bilgi edinebilirken şirketin motor sporları ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını derinlemesine inceleyebiliyor. Ayrıca şirketin çevresel etkilerini kapsamlı bir şekilde azaltmayı hedefleyen çözümleri hakkında bilgi edinebiliyor.

Endüstri Tarihinde Yolculuk

Serginin rotası PLI’ın motorlarla ilgili derinlemesine anlayışını vurgulayıp şirketin üretim ve OEM sektöründeki ilk günlerine atıfta bulunurken, sektörün en zorlu gereksinimlerini karşılayabilen ve PLI’ı pazarın genelinden farklı kılan özel yapım madeni yağlar tasarlama yeteneğini de öne çıkartıyor. Heritage Highlights Müzesi’nde ayrıca, PLI'ın yıllar önce -şirketin adı hâlâ Fiat Lubrificanti iken- başlayan sürdürülebilir yolculuğu da görülebiliyor. Ziyaretçiler, 1992'de piyasaya sürülen ve henüz birçok endüstri çevreye yaptıkları olumsuz etkilerin sonuçlarını dikkate almaya başlamamışken zararlı emisyonları azaltmaya öncülük eden Zero Impact Trend (ZIT) ürününü de inceleyebiliyor. PLI'ın Heritage Highlights müzesi, ziyaretçilerin endüstri tarihi içinde bir yolculuk yapmasına olanak tanıyor. PLI Heritage Highlights'ın açılışıyla PLI, hem geçmişin hem de geleceğin ayrılmaz bir parçası olan değerleri ve üzerinde yükseldiği temeli ortaya koyuyor, ayrıca sürekli gelişip geleceğe bakarken hem pazar hem de üreticiler için teknolojik açıdan gelişmiş çözümler sunmaya ve kendisini koşullara adapte etmeye devam ediyor.

PETRONAS Madeni Yağlar Hakkında:

PETRONAS Madeni Yağlar (Petronas Lubricants International), Malezya'nın ulusal petrol şirketi Petronas’ın global madeni yağ üretim ve pazarlama iş koludur. 2008 yılında kurulan ve kökleri 1912 yılına kadar dayanan PETRONAS Lubricants International, küresel çapta 80’den fazla pazarda yüksek kaliteli otomotiv ve endüstriyel madeni yağ ürünleri üretmekte ve pazarlamaktadır. Merkezi Kuala Lumpur’da bulunan PETRONAS Madeni Yağlar, 27 ülkede 30’un üzerinde pazarlama ofisine sahipken, 1993 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Şu anda ilk 10 arasında yer alan PETRONAS Lubricants International (PETRONAS Madeni Yağlar), dünyanın önde gelen madeni yağ şirketlerinden biri olarak konumunu korumak için agresif bir iş büyüme stratejisi yürütüyor.