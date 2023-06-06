AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, ülkemiz lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, TOSFED iş birliğiyle 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası’na isim sponsoru olarak destek veriyor. Destek kapsamında 2022 yılından itibaren 3 yıl süreyle PETLAS’ın isim sponsoru olacağı PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası, 26-27 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek ilk ayak yarışıyla başlıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından açıklanan takvime göre, bu yarışın ardından Samsun, Ankara, Trabzon, Sakarya, Denizli ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek yarışlarla 2022 yılı Türkiye’nin offroad şampiyonu belli olacak.

Organizasyona destek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren PETLAS Satış Direktörü Ahmet Candemir, “Ar-Ge çalışmalarımıza büyük katkısı olan motor sporlarına, desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporuna verdiğimiz sponsorluk desteğini 3 yıl daha sürdüreceğiz. TOSFED iş birliği ile çalışmalarımızı tamamladık, rekabet ve adrenalin seviyesi yüksek şampiyonanın başlamasını yarışçılar kadar biz de heyecanla bekliyoruz” dedi.