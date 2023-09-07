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Azerbaycan’ın büyük lideri Haydar Aliyev anısına kurulan Yaşat Vakfı ve Asan Gönüllüleri, şehit ailelerinin çocukları için özel bir gece düzenledi. Türkiye’den pek çok davetlinin konuk olduğu gecede Petek Dinçöz sahne aldı. Babaannesinin Azerbaycan kökenli olduğunu söyleyen Petek Dinçöz, sahnede seslendirdiği şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı.

Haydar Aliyev’in 100 yıldönümüne adanan Yaşat Kampı’nın 7’nci haftasındaki etkinlikte “Yandırdım Kalbini” şarkısını seslendiren Dinçöz’e şehit ailelerin çocukları da eşlik etti. Çocuklarla doğal bir klip çekimi tadında gerçekleşen sahne performansının ardından Petek Dinçöz; “Yaşat Vakfı ve Asan Gönüllüleri teşkilatının ortaklığında düzenlenen büyük lider Haydar Aliyev’in 100. Yıldönümü’ne adanan etkinlikte kardeş ülkemizin şehit çocuklarıyla buluşmak benim için çok anlamlı. Asan Radyo ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çocukların yüzü hep gülsün. Onurluyum, gururluyum burada olduğum için” dedi.

Kahramanlarımız için, onların çocukları için burada olduğunu da sözlerine ekleyen Petek Dinçöz, “Türkiye’den çocuklarımıza kocaman sevgi getirdi. Oğlum Aslan da Azerbaycanlı kardeşlerine sevgilerini iletti. Bir daha ki sefere birlikte geleceğimizin sözünü aldı benden” diyerek duygularını dile getirdi.