Petek Dinçöz, Kurban Bayrami’nin 2’nci günü Aydın'ın Didim ilçesinde özel koyu bulunan 5 yildizli Lucas Didim Resort Otel’de konser verdi. Moskova'dan zorlu bir süreçle Türkiye'ye gelen Dinçöz, ayağının tozuyla Didim konseri hazırlıklarını tamamlayarak sahneye çıktı. Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden de şarkıları ustalıkla seslendiren Dinçöz, güzelliği ve danslarıyla da kalplere dokundu. Yaz boyunca Türkiye'nın biçok şehrinde konserler verecek Dinçöz, yurtdışından da gelen yoğun tekliflere de sıcak bakıyor.

Petek Dinçöz, kariyerinde yaptığı yeni başlangıçlar sonrası hız kesmeden üretimlerine yenisini eklediği ‘Gel Benim Ol’ sonrası Hakan Altun'la ortak bir çalışmaya imza attı.