Ülkemizi yasa boğan depremler nedeniyle binlerce canımızı yitirdik. On binlerce yaralımız, afetten evleri, iş yerleri ağır hasar görmüş yüzbinlerce vatandaşımız var. Derin bir kedere boğulmuş olduğumuz bugünlerde yaralarımızı sarmak üzere tüm ülke tek yürek olmamız ve birbirimize kenetlenerek tarih yazıyor olmamız hepimize umut veriyor.

Şimdi önümüzde afet bölgelerinde bir an önce hayatın normale dönmesini sağlamak, bu ağır travmanın izlerini silmek ve toparlanmak için iyi yönetmemiz gereken uzun ve zorlu bir iyileşme süreci var.

Afet Sonrası Çalışma Grubumuz derhal çalışmalara başladı

Yarım asrı aşkın süredir sivil toplum alanında insan yönetimine odaklı yürütülen çalışmalara liderlik eden PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) olarak, bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu süreçteki çalışmalarımızı koordine etmek üzere hızla Afet Sonrası Çalışma Grubumuzu kurarak derhal çalışmalara başladık.

PERYÖN olarak bu toparlanma sürecinde, ülkemizin her bölgesinde yer alan üyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte, afet bölgelerinde depremin izlerini silmek ve işin sürekliliğini sağlamak üzere yürüteceğimiz çalışmalara odaklanmış durumdayız.

Öncelik yerinde istihdam

Önümüzdeki süreçte öncelikli olarak afet bölgelerinde yerinde istihdamı, ayrıca deprem nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalan çalışanların işe yerleştirilmesini sağlamak üzere kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışacağız.

Paylaşım Çemberleri kurduk

Bu amaçla, işin ve üretimin sürekliliği için bu dönemde kritik role sahip olan İK profesyonelleri ile bir araya geldiğimiz, birbirimizden öğrendiğimiz, dayanıştığımız ve birlikte çözüm ürettiğimiz Paylaşım Çemberleri kurduk.

Ücretsiz online eğitim ve webinarlar

Düzenlemeye başladığımız online eğitimler ve webinarlar ile kısa vadede kurumlarda ve insan kaynakları birimlerinde bu dönemde nasıl bir İK politikası izlemeleri gerektiği, çalışanlarına nasıl destekler sunmaları gerektiği konusunda farkındalık oluşturacak, yol arkadaşlığı edeceğiz. Bu programlarımız İK profesyonellerinin yanı sıra her kesimden vatandaşımızın katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Tüm İK profesyonellerini gönüllü olmaya çağırıyoruz

Uzun vadede ise afet bölgelerinde depremzedelere odaklı eğitimler ve hayatın bir an evvel normale dönmesini desteklemek amacıyla çeşitli programlar hayata geçireceğiz.

‘Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme’ vizyonumuzla 50 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz çalışmalarda edindiğimiz uzmanlığımız ve üyelerimizden, gönüllülerimizden aldığımız güç ile afet sonrası yaralarımızı sarma sürecinde insan yönetimi alanında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına liderlik edeceğiz.

Bu amaçla insan yönetimi alanında çalışan tüm profesyonelleri PERYÖN’ün yürüteceği çalışmalarda gönüllü olmaya çağırıyoruz!

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi