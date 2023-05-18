Bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 18 Mayıs Perşembe yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:45 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:00 Gülcemal
- 18:00 Kapımdaki Dedektif
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Gülcemal
- 23:30 Adım Farah
- 02:00 Yasak Elma
- 04:15 Her Yerde Sen
- 06:00 Yalnız Kalpler
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 04:00 Mutfak Bahane
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Bir Şansım Olsa
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Yüz Yıllık Mucize
- 20:00 Yüz Yıllık Mucize
- 01:00 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panorama
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:30 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:03 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
- 06:05 Adını Sen Koy
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kalk Gidelim
- 16:15 Seksenler
- 18:50 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Al Sancak
- 00:15 Gönül Dağı
- 02:45 Kalk Gidelim
- 04:10 Seksenler
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi