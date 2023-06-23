Perakende sektörün en prestijli ödüllerinden olan Perakende Güneşi Ödülleri'nde Alışveriş Merkezlerinin Lideri Ödülü'nü Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Aziz Torun, Gıda Perakendesinin Lideri Ödülü'nü Migros İcra Başkanı Ömer Özgür Tort ve Dijital Ticaretin Lideri Ödülü'nü Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin alırken, Gıda Dışı Perakendenin Lideri Ödülü'nü Silk & Cashmere Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Zamanpur kazandı.

Sosyal Sorumluluk Başarı Ödüllerini ise Akiş GYO, Anadolu Efes, Big Chefs, Boyner Büyük Mağazacılık, Carrefoursa, Migros, United Payment ve Yataş Bedding paylaştı.

Soysal tarafından 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde "Dijital Dünya - Yeni Müşteri, Yeni Perakende, Yeni Dönem" ana temasıyla düzenlenen 22. Perakende Günleri, sektörün ve dijital ticaretin geleceğine yön veren konferanslar ve oturumlarının yanı sıra fuar alanı ve bu yıl ilk kez B2B görüşmelere olanak sağlayan özel etkinlikleri yle 9.500'ü aşkın üst düzey yöneticiyi bir araya getirdi.