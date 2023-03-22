Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Zamane İstanbulları ve Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergileri kapsamında yetişkinlere yönelik atölyeler tasarladı. 18 yaş ve üzerindeki herkesin katılabildiği “Yaratıcılığın Doğası” başlıklı atölye programında sanatseverler, usta hikâye anlatıcısı Paula Rego’nun eserlerinden ve Zamane İstanbulları sergisinin çok katmanlı yapısından ilhamla farklı yolculuklara çıkıyor. Paula Rego’nun masalsı hikâyeler anlattığı eserlerinden yola çıkarak hazırlanan Bedenselleşen Hikâyeler atölyesi 24 Mart’ta yapılacak. Hareket terapisti Derya Dinç’in eşlik ettiği atölyede, katılımcılar, duygularını sanat yoluyla keşfetme ve ifade etmenin farklı biçimlerini keşfedecekler. Kişinin içinden gelen hareketin kaynaklarını fark etmesini sağlayan “Otantik Hareket” tekniğini kullanan katılımcılar, hareketlerini büyük bir kağıt üzerine aktardıktan sonra, ortaya çıkardıkları çizgi, sembol ve renklerden oluşan hikâyeyi hep birlikte yorumluyorlar. Çıkış noktasını Zamane İstanbulları sergisinden alan Hikâye Anlatıcılığı: Kentin Fısıldadıkları atölyesinde katılımcılar, sergiden seçilmiş fotoğraflardan ilhamla çeşitli yaratıcı yazma teknikleri aracılığıyla bir şehrin hikâyesini kurguluyor. Yazar, kent tarihi araştırmacısı Ekin Can Göksoy’un yürütücülüğündeki atölye 31 Mart’ta gerçekleşecek. Pera Öğrenme ve DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliğinde ücretsiz olarak düzenlenen Sürdürülebilirlik: Doğa Dostu Deterjan atölyesinde katılımcılar, ekolojik farkındalıklarını geliştirme imkânı yakalarken, sürdürülebilirliği gündelik hayatlarına dahil etmenin pratik yollarını keşfedecekler. Ali Taptık’ın Zamane İstanbulları sergisinde yer alan ve eski isimlerinden biri “kutsal sular şehri” olan İstanbul’un kaybolan su kaynakları hakkındaki çalışmasından ilham alan atölye 1 Nisan’da gerçekleşecek. Düşüncelerin yarattığı duyguları sanat terapisi pratikleriyle keşfetmeye çağıran Terapötik Sanat: Farkındalıkla Resim atölyesi ise 7 Nisan’da, Rego sergisine yönelik rehberli turla başlayacak. Hazal Altun’un yürütücülüğünde düzenlenen atölyede, bilinç ve bilinç dışındaki duygu ve düşünceleri kelimelere ihtiyaç duymadan ifade edebilmek için guaj ve akrilik boyalarla iç dünyalarını tuvale yansıtan sanatseverler, ortaya çıkan şekiller üzerinden duygu ve düşüncelerini yorumlayacak.