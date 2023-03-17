“Kentsel Yansımalar: Modern Şehirlilik Tahayyülleri” başlıklı panel 23 Mart Perşembe günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının kentle kurdukları bağları, sosyolojik, kültürel, politik, çevresel ve ekonomik açılardan ele alan Zamane İstanbulları sergisine eşlik eden bir panel serisine ev sahipliği yapıyor. “Kentsel Yansımalar: Modern Şehirlilik Tahayyülleri” başlıklı ilk panel, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Kentle kurduğumuz ilişkinin fotografik yansımaları

Sanatçılar Ali Taptık ve Osman Bozkurt ile akademisyen Biray Kolluoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü, kent ve toplumsal bellek üzerine çalışan bağımsız araştırmacı ve küratör Eda Yiğit yapacak.

Sanatçıların üretim pratiklerine ve İstanbul ile kurdukları ilişkiye odaklanan panelde, modern şehir yapılanması ve günlük düzenin insan rutinlerine, düşünce yapısına ve zaman algısına nasıl yansıdığı fotoğraf ekseninde tartışmaya açılacak.

Ali Taptık sergide yer alan Arazi Nostaljisi serisi üzerinden, topografyanın kentin sürekli devinimi ve yapılaşmanın üstünü örten etkisini ele alırken, Osman Bozkurt da Manzaralar serisinden hareketle kurumsal mekân temsilleri ve bunların hakikatle ilişkisi üzerine konuşacak. Katılımcılar daha sonra, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Biray Kolluoğlu’nun katalogda yer alan metni ışığında, modern şehirlilik algısını belirleyen zamansallık, kamusallık, nostalji gibi anahtar kavramlar üzerinden, geçmişle kurduğumuz ilişkiyi, kentin sınıfsal ve kimliksel nitelikleri ile beraber tartışacaklar.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek panel ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır, yerler sınırlıdır.