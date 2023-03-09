Pera Film, Zamane İstanbulları sergisi kapsamında gösterime sunduğu “Uğrak” programının ertelenen seanslarını 15 Mart’tan itibaren sinemaseverlerle buluşturuyor. İstanbul’u bazen bir set, bazen dekor, bazen de ana karakter olarak ele alan, onu bir uğrak yerine dönüştüren filmleri bir araya getiren seçki 31 Mart’a kadar Pera Müzesi oditoryumunda izlenebilir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, “Uğrak” adlı yeni seçkisinde İstanbul’un binbir yüzünü beyazperde aracılığıyla izleyicilere sunuyor. Pera Müzesi’nin güncel sergilerinden Zamane İstanbulları kapsamında gerçekleşen programda; deneysel, belgesel, kurmaca türlerinden dokuz film örneği yer alıyor. Türkçe-Moğolca dil ailesinden geldiği düşünülen “uğrak” kelimesi, uğrayıp gitmek anlamına geliyor. Yıllar içinde dönüşerek, geçici bir durak yapmak ve sık sık gitmek anlamlarını da içerisine alan “uğrak”, Pera Film seçkisinde, İstanbul’u bir uğrak yerine dönüştüren filmleri bir arada görme olanağı sağlıyor.

İstanbul doğumlu yönetmen Merlyn Solakhan, programda iki filmiyle yer alıyor: 1983 yılı yapımı Şehir ve 1984 yapımı Tekerleme. Yönetmen Şehir için “Filmin anlatıcı olmasını değil, daha çok ifadenin kendisi olmasını istedim” diyor. 1986’da Berlin Film Festivali programında yer alan Tekerleme’de ise askeri darbeden beş yıl sonra, tekinsizlikle sarmalanmış İstanbul sokakları boy gösteriyor. Film, tekerlemenin teklemeye dönüşümünü özgün bir estetikle sunuyor.

Alain Robbe-Grillet’nin 1963 yılında gerçekleştirdiği ilk yönetmenlik denemesi Ölümsüz Kadın İstanbul’u ziyaret eden bir Fransız’ın gizemli bir kadınla tanışmasını ve onun izini sürdükçe içinden çıkılmaz bir labirente dalmasını konu ediniyor. Filmin dekorunu büyülü, gerçeküstü bir durağanlığa sahip İstanbul temsil ediyor.

Mika Kaurismäki’nin yönettiği 1991 yapımı Zombi ve Hayalet Tren bir trajikomedi. İstanbul ve Helsinki arasında hayatın akışıyla sürüklenen ama gerçeğin izini kaybeden, kendine bir grupta ve dünyada bir yer bulmaya çalışan genç bir müzisyen olan Zombi’nin hikâyesini anlatıyor.

Maurice Pialat’nın 1964’te çektiği, Türkiye’nin tarihine ve insanlarına adadığı Türkiye Günceleri ise İstanbul Boğazı, Bizans, Haliç, İstanbul ve Galip Usta adlı beş kısa filmden oluşuyor. Seride yer alan Bizans Stefan Zweig’ın bir metninden, Haliç Gerard de Nerval’in bir şiirinden yola çıkarken, Galip Usta Nazım Hikmet'in şiirleri üzerinden ilerliyor.

“Uğrak” film programı, 15 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Pera Müzesi oditoryumunda izlenebilir.

Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir. Biletler Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. Yasal düzenlemeler uyarınca aksi belirtilmediği sürece tüm film gösterimleri 18+ uygulamasına tabidir.

Gösterim Programı

Uğrak 15 – 31 Mart 2023

15 Mart Çarşamba

19.00 Tekerleme (73’)

17 Mart Cuma

19.00 Ölümsüz Kadın (100’)

21.00 Zombi ve Hayalet Tren (88’)

24 Mart Cuma

19.30 Türkiye Günceleri (62’)

21.00 Tekerleme (73’)

29 Mart Çarşamba

19.00 Şehir (60’)

31 Mart Cuma

19.00 Zombi ve Hayalet Tren (88’)

21.00 Türkiye Günceleri (62’)