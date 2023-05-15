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Maç sonunda açıklamalarda bulunan Guardiola; "İlkay'ın geleceğini mi soruyorsunuz? Umarım burada kalır. Gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor." dedi.

İlkay Gündoğan, maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele ederek takımını sırtladı. Tecrübeli oyuncunun performansı sonrası, teknik direktör Pep Guardiola'dan açıklama geldi.

Manchester City, Premier Lig'de Everton'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.