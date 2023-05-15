Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, takımın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında konuştu.
Manchester City, Premier Lig'de Everton'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
İlkay Gündoğan, maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele ederek takımını sırtladı. Tecrübeli oyuncunun performansı sonrası, teknik direktör Pep Guardiola'dan açıklama geldi.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Guardiola; "İlkay'ın geleceğini mi soruyorsunuz? Umarım burada kalır. Gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor." dedi.