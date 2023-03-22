NielsenIQ Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ve 42 farklı sektörde Türk tüketicilere sorulan açık uçlu soruların yanıtları baz alınarak kazananların seçildiği MarTech Awards ödül töreni ve Tech Brands Turkey ödül töreninin birleştiği Tech Day Gala’da Penti 2. kez “Türkiye’nin En Teknolojik İç Giyim" markası seçildi. 20 Mart Pazartesi gecesi Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleşen ödül töreninde ödülü Penti adına Penti Pazarlama Ekibi alırken, geceden elde edilen gelirin bir bölümü de depremzedelere bağışlandı.