T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2020/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, KURTKÖY Mahalle/Köy, 9243 Ada, 12 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdiri istenen mecurun bulunduğu sokak, yaya, araç trafiği belli bir yoğunluktadır. Hisarcık sokağın bağlı olduğu ANKARA CADDESİ üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Ankara Caddesi üzerinden toplu taşıma araçları yolcu taşımakta, İETT OTOBÜSLERİ NORMAL TARİFELİ SEFERLERİNE DEVAM ETMEKTEDİR. Ana taşınmaza en yakın İETT OTOBÜSLERİ DURAĞI Ankara caddesi üzerinde KURTKÖY İETT OTOBÜSLERİ DURAĞI ve KANARYA İETT OTOBÜSLERİ DURAĞI bulunmaktadır. Bu duraklardan, Pendik, Uğurmumcu, Mecidiyeköy, Yakacık Metro/Pendik istikametine İETT OTOBÜSLERİ normal tarifeli seferlerine devam etmektedir. Ana taşınmazın bulunduğu yer çevresinde, bölgede yaşayan halkın zorunlu ihtiyaçlarını sağlaması içinküçük, orta ölçekli ticari faaliyette bulunan dükkanlar bulunmaktadır. Ayrıca markalı markasız marketlerden de bölgede yaşayanlar ihtiyaçlarını karşılamaktadır. TEM OTOBANI çevresinde VIAPORT AVM den de alış veriş imkanı mevcuttur.Pendik Belediyesi İmar Arşivi nde yapılan incelemede, parsel üzerinde A-B şeklinde iki blok bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenen mecur Tapu Kayıtlarına göre B Bloktadır. Buna göre, B Blok Yapı Kullanma İzin Belgesinin12/03/2018 tarihli - 123 sayı ile verildiği anlaşılmıştır. Yapı Kullanma İzin Belgesine göre, yapının yol kotu altı kat sayısı 1 kat, yapının yol kotu altı yüksekliğinin 2,7 m2, yapının yol kotu üstü kat sayısı 8 kat, yapının yol kotu üstü yüksekliğinin 24,5 m2, Yapı sınıfının IV. Sınıf A Grubu olduğu, B Blok binaya bağlı toplam 14 bağımsız bölüm bulunduğu, 14 bağımsız bölümden 12 ünitenin mesken ( toplam 1157,05 m2 ) şeklinde, 2 bağımsız bölümün ofis ve işyerinden ( toplam 3787,97 m2 ), bina ortak alanları 695,02 m2 olup,binanın toplam kapalı inşaat alanı 2231,04 m2 dir.B Blok binaya, bahçe seviyesinden, üzeri granit kaplı iki basamaktan yukarıya çıkarak, görüntülü diafonlu, cümle ferdforje demir doğrama bina giriş kapısından içeriye girilmekte, bina içi koridor zemini, binanın ara katlarına ulaşım imkanı sağlayan merdivenler granit kaplı, bina içi koridor tavanı, kenarlıorta tarafı tavandan spot ampullü asma tavan, duvarlar boyalı olup, bina içinde zemin katta dükkanlar bulunduğundan, binanın meskenleri birinci kattan itibaren başlamakta, bina içinde ara katlararası ulaşım granit kaplı basamaklı, alüminyum küpeşteli merdivenler ile bir adet asansör tertibatı ile sağlanmaktadır. Bina içinde zemin katta 2 bağımsız bölüm işyeri, binanın 1. Katından 5. Katına kadar ( 5. Kat dahil ) her katta 2 şer bağımsız bölüm mesken, 6. Ve 7. Katlarda ise her katta 1 er bağımsız bölüm mesken olmak üzere, B Blok binada tolam 2 bağımsız bölüm işyeri, 12 bağımsız bölüm mesken olmak üzere toplam 14 bağımsız bölüm mevcuttur. Bina içinde doğalgaz tertibatlı kombili sistemli ısınma, sıcak su ihtiyacı karşılanmakta, mutfakta ocak ihtiyacı doğalgaz ile sağlanmaktadır. Kıymet takdiri istenen, İstanbul Kurtköy Mahallesi, 9243 ada, 12 sayılı parselde mukim, Ankara caddesi, Hisarcık sokak N.9-11 B Blok ta, 1. Katta bağımsız bölüm (( 2 ) nolu meskene, Çelik kapıdan girilmektedir. Ancak içerde kiracı olmasına, daire kapısı açılmasına rağmen DAİRENİNİÇİNE GİRİLEMEMİŞTİR.( 2 ) nolu Dairenin, inşaat tarzı malzeme, işçilik kalitesi daire giriş kapısının önünde görülmüş, koridor, daire giriş kapısından mutfağa, salona uzaktan bakılmştır.( 2 ) nolu bağımsız bölüm meskenin HALEHAZIR DURUMU için ;Antre + Koridor, salon, mutfak, 2 oda, balkon tertibinden oluşmuş,Antre+Koridor, ıslak hacimlerin, balkon zeminlerinin seramik ile kaplı olduğu, salon, oda zeminlerinin Laminat parke ile kaplandığı, pencerelerin, balkon çıkış kapılarının PVC ile kaplı olduğu, duvarların saten boyalı, banyo duvarlarının fayans ile kaplandığı, tavanların boyalı, tavan kesitlerinin kartonpiyer ile, tavanların bazı yerlerin alçıpan ile kaplandığı, iç k, 51,71 m2 yüzölçümü, İstanbuli İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mah. Ankara Caddesi Hisarcık Sok. Dış Kapı No: 9-11 B Blok İç Kapı No: 2 Pendik / İSTANBUL adreslidir.

Adresi :stanbuli İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mah. Ankara Caddesi Hisarcık Sok. Dış Kapı No: 9-11 B Blok İç Kapı No: 2 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.465,41 m2

Arsa Payı : 15600000/586164000

İmar Durumu:Pendik Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul Anadolu ( Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu'na yazdığı 28/07/2020 tarihli, 99196931-622.03-E.27677sayılı yazısında, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 9243 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 ölçekli 15.02.2013 tastik tarihli Pendik Şeyhli Bölgesi Uygulama İmar Planında: Taks:0.40 Kaks:1.50, Hmax:30.50 yapılanma şartında K1 lejantlı konut alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:15

08/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.