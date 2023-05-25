Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1746 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, imar, kaydındaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1746 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZ: İstanbul İl, Pendik İlçe, Kurtköy Mahalle 3978 Ada, 17 Parsel, Zemin Kat 31 Nolu B. bölümün meskenin tamamı satılacaktır. Keşif esnasında dava konusu bağımsız bölümün kapısı kapalı olduığundan ancak hemen iki yanındaki 29 nolu bağımsız bölüm emsal olarak görülmüştür. Site görevlisi tarafından da aynı ölçekte olduğu beyan edilmiş ayrıca icra dosyasında bulunan 31 nolu bağımszı bölüm özellikleri karşılaştırıldığında aynı olduğuı teyit edilmiştir.1+1 ŞEKLİNDE dizayn edilmiştir. Ayrıca mutfak ve banyo hacimleri yer almaktadır.Banyo duşakabinli klozetli dolaplı lavabolu zemini ve duvarları seramik kaplıdır.Mutfak tezgah altı ve üstü dolaplarla donatılmıştır.Daire girişi çelik kapı, ara kapılar da panel kapıdır. Salon ve oda zemini laminent parke çerçeveler alüminyum ve ısı camlıdır.Isıtma sistemi merkezi olup payölçerlidir. Dairelerde standart olarak klima yer almaktadır.Net kullanım alanı 57,25 m2 , brüt 65,83 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi No: 6 Daire : 31Pendik / İSTANBUL

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 14.389 m2

Arsa Payı : 226/60000

Kıymeti : 420.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZ:İstanbul İl, Kadıköy İlçe, Zühtüpaşa Mahalle, 426 Ada, 5 Parsel, 9. Kat , 9 Nolu B. Bölümün tamamı satılacaktır.Taşınmaz konut ve ana yapıda 9. Katta yer almaktadır.Projesinde balkon olarak görülen alanlar oda kullanımına çevrilmiştir.Projesine göre yasal net kullanım alanı 109,67 m2 (brüt 130 m2) olarak tespit dilmiştir. Daire, antre, koridor, salon, mutfak, 4 yatak odası, Banyo-Wc ve Balkon Mahallerinden oluşmaktadır.Salon, oda zeminleri parke döşeli, duvarları saten boyalıdır.Mutfak duvarları saten sıvalı boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları laminat kapaklı olup, tezgahı mermer malzemeden imal edilmiştir.Wc ve banyo zemini, duvarları doğaltaş kaplamadır.Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo bulunmaktadır.Daire içi genel olarak yapı sınıfına göre standart malzemeler ile inşa edilmiştir.Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap, pencereleri PVC doğramadır.Daire balkonu pvc doğramalı camla kapatılmıştır.Isıtma sistemi doğalgaz kat kaloriferidir.Salondan erişimli cam korkuluklu balkonu bulunmaktadır.Daire tüm odaları deniz manzaralıdır

Adresi : Fenerbahçe Mahallesi Atlıhan Sokak No : 13 Daire: 9 Kadıköy / İSTANBUL

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 705,82 m2

Arsa Payı : 941296200/13551744000

Kıymeti : 18.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:00

3 NO'LU TAŞINMAZ:İstanbul İl, Kadıköy İlçe, Zühtüpaşa Mahalle, 426 Ada, 5 Parsel, 14. Kat , 14 Nolu B.bölümün tamamı satılacaktır.Taşınmaz konut ve ana yapıda 14. Katta yer almaktadır.Projesinde balkon olarak görünen alanlar oda kullanımına çevrilmiştir.Projesine göre yasal net kullanım alanı 117,66 m2 + 25 m2 Teras (brüt 170 m2) olarak tespit edilmiştir.Daire giriş katında; Antre, koridor, salon, mutfak, 3 yatak odası, banyo-wc ve balkon mahallerinden. Üst katında; oda ve teras alanlarından oluşmaktadır.Daire çatı katı bina çatı arası açılarak ve yükseltirelerek genişletilmiştir. Konuyla alakalı yapı tatil tutanağı bulunmaktadır. Çatı arası kullanım kaçak olarak 45m2 kadar büyütülmüştür.Salon, oda zeminleri parke döşeli, duvarları saten boyalıdır.Mutfak duvarları saten sıvalı boyalı, zemini seramik kaplamadır.Mutfak dolapları laminat kapaklı olup, tezgahı mermer malzemeden imal edilmiştir.Wc ve banyo zemini, duvarları doğaltaş kaplamadır.Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo bulunmaktadır. Daire içi genel olarak yapı sınıfına göre standart malzemeler ile inşa edilmiştir. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap, penceleri PVC doğramadır. Daire balkonu pvc doğramalı camla kapatılmıştır. Isıtma sistemi doğalgaz kat kaloriferidir. Salondan erişimli cam korkuluklu balkonu bulunmaktadır. Daire tüm odaları deniz manzaralıdır

Adresi : Fenerbahçe Mahallesi Atlıhan Sokak No : 13 Daire: 14 Kadıköy / İSTANBUL

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 705,82 m2

Arsa Payı : 1364700306/13551744000

Kıymeti : 21.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:30

✍e-imzalıdır. 17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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