T.C.

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/54 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, ESENYALI Mahalle/Köy, 7855 Ada, 33 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Daire: antre, 2 yatak odası, salon, mutfak, banyo, balkondan ibarettir. Antre, yatak odası, salon döşemesi laminat parke, banyo ve mutfak döşemesi seramiktir. banyo duvarları tavana kadar seramik ve daire tavanlarında kartonpiyer vardır. Mutfakta; mutfak altı ve üstü dolapları olup tezgah verzalittir. Mutfak balkonunda kombi vardır. Banyoda; duşa kabin, lavabo, küvet vardır. daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapıdır. pencereler pvc'dir. yeni yapılmış bina olup, takribi 70 m2, brüt 85 m2'dir. Su, elektrik, asansör, doğalgaz, bodrum katta otopark vardır. Otoparkın iki duvarı açıktır. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, ulaşımı kolaydır. Hastane, eczane, market, bankalar, alış veriş merkezleri, sosyal ve kültürel tesisleri ile resmi dairelere yakın konumdadır.

Adresi: İstanbul İl, Pendik İlçe, Esenyalı Mahalle Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü: 70 m2

Arsa Payı: 25/278

İmar Durumu: Söz konusu parsel 1/100 ölçekli 17/03/2008 tasdik tarihli Pendik 8 nolu uygulama imar planında Kats:0,20-0,40 Kaks:1,50 H:18,50 m (hava mania kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma şartlarında SH rumuzlu konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 1.200.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.