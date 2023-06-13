Pendik'te evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Ömer C, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çamçeşme Mahallesi'nde dün Ömer C. isimli kişi evinin önünde kimliği belirsiz bir şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda kalbinden ve bacağından yaralanan Ömer C, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, evinin önündeki sokakta Ömer C'ye bıçakla saldıran şüphelinin koşarak uzaklaşması yer aldı.Kaynak: AA