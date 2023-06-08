Pendikspor Bodrumspor canlı maç izle! Pendikspor Bodrumspor şifresiz izle internet üzerinden en çok aratılanlar arasına girdi. Süper Lig'e çıkmak isteyen iki takımda hata yapmak istemiyor. Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor maçı yenip direkt üst lige çıkmak istiyor. Bodrumspor ise ilk önce Göztepe ardından Eyüpspor'u yenerek finale kalmaya başardı. Peki Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor Bodrumspor canlı maç izleme yolları neler? Pendikspor Bodrumspor maçı tüm detayları haberimizde yer almaktadır.

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1.Lig Play Off finalinde Pendikspor, Bodrumspor ile karşılaşacak. Akhisar'da oynanacak mücadele, bu akşam saat 20.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

PENDİKSPOR BODRUMSPOR CANLI İZLE

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MUHTEMEL 11'LER

Pendikspor:

Burak Öğür, Murat Akça, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Ahmed Ildız, Adrien Regattin, Aias Aosman, Hasan Kılıç, Gökcan Kaya, Görkem Bitin, Thuram

Bodrumspor:

Diogo Sousa, Süleyman Özdamar, Eren Albayrak, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Celal Dumanlı, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

BODRUMSPOR İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİ

Eyüpspor, bir önceki turda Sakaryaspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek yarı finale yükselmişti. Bodrumspor ise, Göztepe’yi 3-1’lik skorla yenerek Eyüpspor ile eşleşmişti. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’e yükselen ve tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig play-off turunda final oynayacak olan Bodrumspor, Pendikspor’u yenmesi halinde Süper Lig’e çıkacak ve iki yılda 2. Lig’den Süper Lig’e yükselme başarısı göstermiş olacak.