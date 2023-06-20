Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilk ziyaretini Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Yolu’na yaptı. 4. etap olan Sultan Vahdettin Caddesi ve diğer etaplarda incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Cin, alternatif yollarla birlikte ilçedeki ulaşımın daha konforlu hale geleceğini belirtti.

Pendiklilerin nefes alabilecekleri yeni bir mekan olacak

Daha sonra yine yapımı devam eden Pendik Korusu’nda incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Cin, yetkililerden inşa süreciyle ilgili bilgi aldı. İçerisinde piknik alanları, kafeterya, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, yürüyüş yolları ve daha birçok fonksiyonun yer alacağı Pendik Korusu’nun yakın zamanda tamamlanacağını belirten Başkan Ahmet Cin, “Burası Pendiklilerin nefes alabilecekleri 168 dönümlük yeni bir mekan olacak” dedi.