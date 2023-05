Penceremden (Through My Window) 4 Şubat'ta Netflix'te gösterime girdi ve bir haftadan biraz daha uzun bir süre sonra yayıncı filme bir değil iki ek devam filmi için yeşil ışık yaktı. Şimdi top ilk devam filminde dönmeye başladı ve Netflix buna resmi bir ad verdi: Penceremden: Denizin Ötesinde (Through My Window: Across the Sea).

İlk filmin vizyona girmesinden sonra hayranlar, Raquel ve Ares'in aşk hikayesini daha çok istemeye başladı. Neyse ki Netflix, Through My Window'un potansiyelini fark etti ve hayranların ek taksit isteklerini yerine getirdi. Elbette hayranlar, yeni favori gençlik filmlerinin geri döneceğini öğrenince heyecanlandılar.

Artık film yapım süreci resmen tamamlandı ve Through My Window: Across the Sea hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şeyi sizinle paylaşmak için buradayız.

Penceremden: Denizin Ötesinde çıkış tarihi

Takviminizi işaretleyin, alarmınızı kurun ve programınızı temizleyin çünkü aşk filmi 23 Haziran 2023 Cuma günü 12:00 PT / 3:00 am ET'de Netflix'e geliyor! Başlangıçta, 2023'ün başlarında yayınlanacağını düşündük, ancak görünüşe göre Netflix bunun yerine yaz yayınını tercih etmiş. Yine de heyecanlıyız.

Penceremden: Denizin Ötesinde oyuncu kadrosu

Netflix, Clara Galle ve Julio Peña'nın devam filminde Raquel ve Ares rollerini yeniden canlandıracağını doğruladı. Ek olarak, flama, hayranların favorisi olan birkaç yardımcı karakterin geri dönüşünü de doğruladı.

İşte geri dönen oyuncular listesi:

Clara Galle Raquel olarak

Julio Peña Ares olarak

Eric Masip Artemis olarak

Hugo Arbués Apolo olarak

Claudia rolünde Emilia Lazo

Natalia Azahara Daniela olarak

Guillermo Lasheras Yoshi olarak

Devam filminde tanıtılacak üç yeni oyuncu da var. Rolleri şu anda açıklanmadı, ancak Netflix'in karakterlerle ilgili açıklamasına göre, Ares ve Raquel'in ilişkisine "yeni kıvrımlar" getirecekler.

İşte yeni oyuncu kadrosunun isimleri:

andrea chaparro

Ivan Lapadula

Carla Tous

Penceremden: Denizin Ötesinde özeti

İlk filmin dayandığı orijinal Wattpad hikayesini yazan yazar Ariana Godoy, Through My Window: Across the Sea'nin senaryosunun geliştirilmesinde yer alıyor. Marçal Forés, devam filminin de yönetmeni olarak geri dönüyor.

İşte Netflix'in ikinci filmin konusu hakkında söyledikleri hemen aşağıda:

Ares, Stockholm'de okumaya gitti ve o ve Raquel, beklediklerinden daha zorlu bir uzun mesafe ilişkisi içindeler. Yaz geldiğinde ve tekrar karşılaştıklarında, uzun ayrılık ve o dönemde tanıştıkları insanlar, onların kırılmaz olduğunu düşündükleri bağa meydan okuyacaktır.

Görünüşe göre devam filmi, ayrı zaman geçirdikten ve tekrar bir araya geldikten sonra ilişkilerini ve birbirlerine olan aşklarını test edecek. İzlemek ve bayılmak için mükemmel bir romantik yaz filmi olacak. Mutlu bir son olmasa bile, hayranların sabırsızlıkla bekleyecekleri başka bir devam filmi var!

Penceremden: Denizin Ötesinde filminin çekimleri

28 Nisan 2022'de Netflix, devam filminin ana fotoğrafçılığının resmi olarak başladığını duyurdu.

Ares ve Raquel'in aşk hikayesi Through My Window: Across The Sea'de devam edecek — şimdi çekimleri yapılıyor! pic.twitter.com/PT1Ty0B1L2

— Netflix (@netflix) 28 Nisan 2022

Kameralar 9 Temmuz 2022'de kaydı durdurdu ve film, kurgulanmak üzere hemen ardından post prodüksiyona girdi. Filmi kurgulamanın ve gösterime hazır hale getirmenin ne kadar sürdüğü belli değil, ancak zaman çerçevesini ilk filme dayandırırsak, post prodüksiyonda yaklaşık dokuz ay geçmiş olabilir. Ancak bu noktada gerçekten önemli değil çünkü artık 2023 yazında çıkacağını biliyoruz!

Penceremden: Denizin Ötesinde fragmanı izle

17 Mayıs'ta, yani filmin vizyona girmesine bir aydan biraz daha uzun bir süre kala Netflix, merakla beklenen devam filminin resmi uzun metrajlı fragmanını yayınladı. Fragman, Stockholm'de okuyan Ares ve Raquel'in uzun mesafeli ilişkisinin yanı sıra yeniden bir araya gelmelerini ve ardından gelen şehvetli sahneleri önizliyor.

Aşağıdaki videoda Through My Window: Across the Sea'nin resmi fragmanını izleyin!

20 Şubat'ta Netflix resmi çıkış tarihini duyurdu ve ayrıca yeni ve eski karakterlerin yer aldığı kısa bir teaser yayınladı. Aşağıda kontrol edin.

Through My Window: Across the Sea hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizi bilgilendireceğimizden emin olacağız.