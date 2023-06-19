Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılık sürüyor.

2023 Temmuz Ayında Emekli ve Memur Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak? 2023 Temmuz Ayında Emekli ve Memur Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak?

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda ele geçirilenler arasında, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 180 adet 5,56 mm mermi, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet silah üstü gece görüş dürbünü, fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ