Fanatik Galatasaraylı oyuncu Pelin Öztekin, futbolcu Mauro Icardi ile adının anılmasıyla ilgili olarak ilginç açıklamalarda bulundu. Öztekin, Icardi'nin evli bir adam olması nedeniyle bekar kadınlarla anılmasını eleştirdi ve Icardi'nin Galatasaraylıların gözdesi olduğunu ifade etti. Öztekin, Icardi'nin tipini beğendiklerini ve Galatasaray'da kalmasını istiyorum şeklinde konuştu. Ayrıca, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın da olduğunu ve bu durumun düşünülmesi gerektiğini söyledi. Öztekin'in sözleri sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınmış ve 6 ayda 93 kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaraylı olan Öztekin, Mauro Icardi hakkındaki, "Evli erkekleri bekar kadınlara yakıştırmak çok saçma" dedi.

Öztekin'in basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını durumunda, "Üzülürüm ama arkasında ağlamam" dedi.