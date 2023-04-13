Ünlü oyuncu ve sunucu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay Finlandiya'ya morel tatiline gittiler. Finlandiya Lapland'a giden Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay tatil fotoğraflarını ınstagram hesabında paylaşarak;

"Burada hava eksi 20 derece. Ona göre giyiniyoruz tabii. Benim en büyük hayallerimden biri Kuzey Işıkları'nı görmekti. Bedri de organize etti. Çok şükür nasip oldu, gördük. Rüya gibiydi. Asla unutamayacağımız anlara şahitlik ettik. Onca yol gelmemize değdi" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi