Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan ünlü oyuncu, kahve molası vermeyi ihmal etmedi. Alışveriş merkezi çıkışı gazetecilere poz veren oyuncu, sorular üzerine projelerinden bahsetti. Tiyatro oyunlarının devam ettiğini söyleyen Karahan, "Turnelerimiz devam ediyor .Onun dışında reklam ve işbirliklerimiz de devam ediyor. Şimdi 'Şebeke' adlı bir dizi çekiyoruz.Setlerimiz başladı." diyen oyuncu, dizinin dijital platformda yayınlanacağını dile getirdi. Pelin Karahan'ın alışveriş şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.