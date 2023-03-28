ENGİN ALTAN DÜZYATAN



BABA KIZ ALIŞVERİŞ TURU



Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Kızı kucağındayken görüntülenen başarılı oyuncu, samimi tavırları ve spor tarzıyla dikkat çekti. Kızı Alara Düzyatan ile keyifli bir gün geçiren Düzyatan, alışveriş turu sonrasında yemeğe geçerek gününü tamamladı.





PELİN AKİL - ANIL ALTAN



EL ELE ALIŞVERİŞ



Ekranların sevilen çifti Pelin Akil ve Anıl Altan, önceki gün Vadistanbul'da el ele alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Pelin Akil şıklığı, Anıl Altan ise spor kombiniyle dikkat çekti. Uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren çiftin birbirleriyle uyumlu ve sevgi dolu halleri etraftan görenlere de maşallah dedirtti.



