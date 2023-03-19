Ayrıca, bu süreçten nemalanmak isteyenleri de göz ardı etmemek lazım;

Israrla yazdığım gibi üzerinde yaşadığımız coğrafya, dünyanın en büyük açık hava kütüphanesi.

Çünkü yüzlerce medeniyete annelik yapmış ve her bir medeniyetin birikimini hikmetle yoğurarak insanlık için en ideal insan modelini belirleyen bir inanç sistemini pusula bilmiş.

Buna coğrafi konumunun sunduğu zenginliği de ekleyince hiç ölmeyen, dedelerinden daha hınçlı ve yazık ki daha çok imkan sahibi haçlı ruhu şu makus sürece rağmen sefer üzerine sefer düzenliyor.

Amaçlarını uzun uzun yazmaya gerek yok. Zira kutsal kitabımızı 63 İslam ülkesinin içinde direk gidip Türkiye Büyükelçiliği önünde yakan o İblis, bu ruhun sadece tercümanlığını yaptı.

Neden onca ülke varken Türkiye?

Çünkü hepsi biliyor ki şu an dünya üzerinde inancına en kopmaz bağlarla bağlı insanlar, en çok bu ülkede yaşıyor. Çünkü yaşamak yerine yaşatmayı ülkü edinen ruh sadece bu topraklarda var. Çünkü seher vakitlerinde gözyaşları ile abdest alan samimi ruh bu topraklarda yeşeriyor. Çünkü Türkiye son kale.

Bu yüzden de bu topraklara ısrarla kötünün karanlık yüzünü ve kötülüğün siyahını bulaştırma gayreti içindeler.

Son dönemde hedefe alınan ve içine ısrarla “mülteci” etiketinin monte edildiği, mutlaka “Suriyeli veya Afgan” kelimesinin geçirildiği, aklımızın midesini bulandıran ve direk vicdanlarımızı hedef alan olaylar zincirinin ,elimize yapışık ekranlardan süratle servis edilmesinin benim nezdimde başkaca bir sebebi yok.

Biz, her gördüğümüze inanan; duygumuza, fikrimize, ideolojimize, o anki ruh halimize hitap eden bir olay olduğunda bilgisini sorgulamaya ihtiyaç duymayan bir toplum olduğumuz için de çok çabuk kanıyor ve inanıyoruz.

Oysaki perde arkasında karanlık ellerce kurgulanan bu senaryonun amaçlarını da, o gizli ajandada yazılanları da az çok biliyoruz.

Yani sadece henüz soğumayan cenazelerimizin, halen toprak altındaki canlarımızın, evsiz barksız kalan milyonlarca kardeşimizin, kessiz kalan onca çocuğumuzun acısı ile birlikte bu karanlık ruhla da savaşmak zorundayız.

Lütfen ama lütfen dikkat.

İtidal ve metanete çokça ihtiyacımız var.

Peki ya ilahi kodlama bu sürecin neresinde?

Bir can kurtarmanın şükrüne akan sevinç yaşları, bunun gibi binlercesi ve buna sebep olan sorumlulular zinciri...

Diyordu ya ilahi kelam;

Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler;

Kafirlerin ta kendileridir. (Maide,44)

Zalimlerin ta kendileridir (Maide,45)

Fasıkların ta kendileridir (Maide,47)

(Devam edecek)