Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı 'SS' isimli kitapta, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019 yılında destek verdiği AKP'li Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın adaylığı hakkında yazılar yazan gazeteci Cihan Çakır'ı tehdit ettiği iddia edildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında kaleme 'SS' ismini verdiği yeni kitapta Sedat Peker’in Soylu’nun desteklediği aday hakkında yazılar yazan gazeteci Cihan Çakır’ı tehdit ettiği öne sürüldü.

Kitabın “İçişleri Bakanı'nın çok sevdiği aile” başlıklı bölümünde, Ordu'nun Ünye ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı için, 2019 yılında Sedat Peker'in 'devreye girdiği' belirtildi. Kitapta, Peker'in Tavlı hakkında yazılar yazan Ordulu gazeteci Cihan Çakır'ı aradığı ve "Bu iş seni aşar, bu işin içinde bakanlıktan dostlar var" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.