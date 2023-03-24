Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Gezinomi Seyahat arasındaki kirli ilişkiyi ifşa eden ve şu anda kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, attığı tweetlerde Taşkesenlioğlu'nun İstanbul'da 5 yıldızlı bir oteli olduğunu, otelin sahibinin Ali Ercan (Ercanlar Grup) olarak göründüğünü, Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun SPK başkanı olduğu dönemde bu kişinin şirketinin halka arz edildiğini, şirketin isminin QUA GRANITE ve GEZİNOMİ olduğunu belirtmişti. Peker ayrıca şirketlerin gizli ve büyük ortağının da Taşkesenlioğlu olduğunu ifşa etmişti.

Sedat Peker bir dönem Deli Çavuş adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dönen şaibeli işleri ve dönen dolapları ifşa etmişti. Peker, yaptığı paylaşımlarda eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun merkezinde olduğunu öne sürmüş rüşvet ağına ilişkin iddialarda bulunmuştu. Peker, iddialarında Qua Hotel isimli Mahmutbey’deki iki oteli işaret ederek bunların Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na ait olduğunu ve Qua Granite A.Ş.'nin sahibi Ali Ercan'ın otelin emanetçisi olduğunu söylemişti.

Qua Granit A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar reddedilerek şirketin otelle bir bağı bulunmadığı ifade edilmişti. Tabi şirketin bu açıklamasına birçok sosyal medya kullanıcısı “Madem dip dibe 2 otelin birbiriyle bağı yok, nasıl olur da Qua adıyla otel kurulmasına müsade eder?” diye sormuştu. Bağcılar’da kapı numarası 25’te Qua Hotel ve aynı caddede kapı numarası 16’da ise Qua Comfort Hotel isimli oteller vardı. İşte bu iki otelin ismi Sedat Peker’in ifşalarından sonra değişti. Qua Comfort Hoteli’nin adı Serenity Comfort Hotel, Qua Hotel’in ismi de Mayi Hotel oldu. (YHM)