Bu yazıyı lütfen çok dikkatli okuyun…

Gerçi bu yazı sizin zihinsel üretiminize pek katkı sağlamaz…

Ama marifet öğrendiğini allandıra ballandıra allayıp pullayıp satma becerinize bağlı…

Bu kadar bilgi birikimiyle çoktandır peşinde koştuğunuz kızı etkileyebilir, veya bu bilgileri anlatırken kıskanç bir erkek arkadaştan dayakta yiyebilirsiniz.

Ama bu etkinlikler (!) sizin “bilgili kişiliğinizi” de sergileyebilir…

Ama sakın bu bilgileri entelektüel bir birikim diye satmaya kalmayın fena madara olabilirsiniz.

Ama buradan öğrendiklerinizi arkadaş toplantısında ev ziyaretlerinde anlatabilirsiniz.

Sizi dinleyenler de “yahu ne bilgili adam” diye size gıpta ile bakarlar (!)

Bu içinde “Google diye bilgin bir kişinin(!) “ olduğu internet denilen bu gayya kuytusu bilgi hazinesi size böylesine aydın ve “çokça dantel” bir kişi yapabilir…

Tabi bu arada sizlinde “madem öyle sen niye bu kuyuya iniyorsun” diye sorabilirsiniz.

Haklısınız bunun cevabı yok veya çok çeşitli anlatımlı bir yanıtı var…

Yanı yanıtta bu veciz şeyler kadar absürt..

Tabi bu arada öğrendikleriniz son derece ilginç bilgiler olabilir işte o çok mühim bilgiler…

Okuyalım derin derin düşünelim…

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Likyalı erkekler ölülerini gömerken, şeytan yüzlerini görüp sonradan kendilerine musallat olmasın diye kadın kılığına girip, yüzlerini gizliyorlardı. Şeytan görsün yüzünü deyimi de buradan gelir...

"Gamzedeyim deva bulmam" şarkısında geçen 'gamzedeyim' kelimesinin gamzeyle falan alakası yok, 'gam-zedeyim' anlamındadır (afetzede gibi)

"Kel alaka" sözündeki 'kel' Fransızca 'ne' anlamına gelen 'quel' kelimesinden gelir ve "ne alaka" anlamında kullanılır. zamanında her cümlesine Fransızca bir kaç kelime katıp artislik yapan bir iç tarafından Türkçemize girmiş.

RayBan markasını oluşturan kelimeler olan "ray: ışın", "ban: yasaklama" demektir. Yani ışın yasağı (ışını defetme) anlamına gelir.

Tuvalet anlamında kullandığımız 100 numara İngilizcedeki "100" kelimesinden gelir ve evet tuvalet anlamındadır. Tamamen algı meselesi yani.

Napolyon kirazı diye bir şey yoktur. Kirazıyla meşhur Bursa Uluabat'ın eski adı Apolyont'tu, vatandaşın dili Apolyont'a dönmeyince oldu sana Napolyon kirazı...

Yarıçapı 'z', kalınlığı 'a' olan bir pizzanın hacmini "v=pi*z*z*a" formülüyle hesaplayabilirsiniz...

Antik Mısırda hamile kadınlar birkaç gün boyunca arpa ve buğday tanelerine idrarlarını yaparlarmış. Eğer arpa filizlenirse bebeğin erkek, buğday filizlenirse bebeğin kız olacağını anlarlarmış.

"Happy Moon's cafe" nin ismi, sahibi Hüseyin Aymutlu'nun soyadından geliyor. Tikican ve kokoşları derinden sarsacak bir bilgi bu evet ama adam da haklı "aymutlu cafe" olsa gitmezdiniz!

Esenboğa havalimanı adını, Ankara savaşında Timur'un meşhur fil ordularının komutanı olan "İsen Buga" dan alır ve sağlıklı, mutlu öküz manasına gelir.

Anason min. %40 alkolde çözündüğü için rakı renksizdir, su katıldığında alkol oranı azaldığından anasonun çözünürlüğü düşer ve beyaz renkte görünür hale gelir.

İskambil kartlarında kupa asilleri, maça orduyu, karo orta sınıfı, sinek fakir halkı temsil eder. Teoman "kupa kızı sinek valesi" derken boş yapmamış yani...

Firavunları sineklerden korumak için yanlarında her tarafına bal sürülmüş, çıplak köleler bulunurdu.