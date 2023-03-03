“Kadınların duygusal zeka, detaycı planlama, yönetim kabiliyeti ve devamlılıktaki istikrarına güveniyorum” diyen Nuray Karalar sözlerine şöyle devam etti: “Bu da başarının altındaki en büyük katma değer. Türkiye’de toplamda kadın istihdamı maalesef %29 seviyelerinde. Dünyada ülkelerin geleceğini ve refah seviyesini belirleyen teknoloji sektörüne baktığımızda, Türkiye’de bu alanda kadın istihdamı %9.91 oranında. Bu çok düşük bir rakam. Bilim ve teknoloji alanında okuyan ve çalışan kadının desteklenmesi ve iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde yer alması, ülkemiz ve global dünya için en büyük fırsat esasında. Türkiye’nin de en büyük gücü bence çalışkan, duygusal zekası yüksek kadınların, bu gücünü teknoloji ile bütünleştirmesidir. İş hayatındaki kadınlarımızın her alanda karşılaştıkları cam tavanlar olabilir, ben de zamanında yaşadım ama azimli olduktan sonra o cam tavanlar delinebiliyor.”

Türkiye’de fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında kız çocukları ve kadınların maalesef geri planda kaldıklarını gözlemlediklerini aktaran Nuray Karalar “Dünya Ekonomi Forumu’na göre eğer bu alanlardaki kadın-erkek oranı farkı mevcut hızıyla kapanmaya devam ederse, aradaki farkın kapanmasının iki yüz on yedi yıl süreceği tahmin ediliyor. Bunun en büyük sebebi de toplumdaki “Teknoloji erkek işidir.” diyerek oluşturulan kültürel ve algı kodlarımız. İşte burada; kadınların ve kız çocuklarımızın fen, teknoloji, matematik, bilim alanlarındaki başarılarını görünür kılmak gerekiyor, başarı öykülerini göstererek cesaretlendirmek lazım. Motivasyon her alanda çok önemlidir. Kadınlar, teknoloji erkek işidir olgusunu kırdı esasında. Erkek egemen olarak bilinen teknoloji sektöründe kadınlar da artık aktif olarak yer alıyor. Hatta pek çok önemli başarının altında artık onların imzası var” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ