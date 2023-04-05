Tabii, popüler PC markalarının ortalama fiyatlarını sizin için derledim. Ancak, belirtmek gerekir ki fiyatlar, donanım özelliklerine, modeline, depolama kapasitesine ve diğer bileşenlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, döviz kurları ve yerel vergiler nedeniyle ülkeden ülkeye fiyat farklılıkları olabilir. İşte popüler PC markalarının ortalama fiyatları:

Apple (Mac):

MacBook Air: Yaklaşık 18.299TL

MacBook Pro (13-inch): Yaklaşık 31.99TL

MacBook Pro (16-inch): Yaklaşık 56.999TL

Mac mini: Yaklaşık 19.499TL

iMac (24-inch): Yaklaşık 36.999TL

iMac (27-inch): Yaklaşık 83.999TL

Mac Pro: Yaklaşık 134.999TL (özelleştirilmiş yapılandırmalara göre değişir)

Dell:

Inspiron dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 14.869TL

XPS dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 49.699TL

Alienware oyun bilgisayarları: Yaklaşık 104.800TL

HP:

Pavilion dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 26.499TL

ENVY dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 28.999TL

Omen oyun bilgisayarları: Yaklaşık 72.999TL

ASUS:

VivoBook dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 13.999TL

ZenBook dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 22.999TL

ROG oyun bilgisayarları: Yaklaşık 23.999TL

Acer:

Aspire dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 14.999TL

Swift dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 10.499TL

Predator oyun bilgisayarları: Yaklaşık 23.999TL

Lenovo:

IdeaPad dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 23.999TL

ThinkPad dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 24.499TL

Legion oyun bilgisayarları: Yaklaşık 78.499TL

Bu fiyatlar, genel bir fikir vermek amacıyla verilmiştir ve belirtilen fiyatlar zamanla değişebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ