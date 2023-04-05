Tabii, popüler PC markalarının ortalama fiyatlarını sizin için derledim. Ancak, belirtmek gerekir ki fiyatlar, donanım özelliklerine, modeline, depolama kapasitesine ve diğer bileşenlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, döviz kurları ve yerel vergiler nedeniyle ülkeden ülkeye fiyat farklılıkları olabilir. İşte popüler PC markalarının ortalama fiyatları:
Apple (Mac):
- MacBook Air: Yaklaşık 18.299TL
- MacBook Pro (13-inch): Yaklaşık 31.99TL
- MacBook Pro (16-inch): Yaklaşık 56.999TL
- Mac mini: Yaklaşık 19.499TL
- iMac (24-inch): Yaklaşık 36.999TL
- iMac (27-inch): Yaklaşık 83.999TL
- Mac Pro: Yaklaşık 134.999TL (özelleştirilmiş yapılandırmalara göre değişir)
Dell:
- Inspiron dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 14.869TL
- XPS dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 49.699TL
- Alienware oyun bilgisayarları: Yaklaşık 104.800TL
HP:
- Pavilion dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 26.499TL
- ENVY dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 28.999TL
- Omen oyun bilgisayarları: Yaklaşık 72.999TL
ASUS:
- VivoBook dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 13.999TL
- ZenBook dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 22.999TL
- ROG oyun bilgisayarları: Yaklaşık 23.999TL
Acer:
- Aspire dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 14.999TL
- Swift dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 10.499TL
- Predator oyun bilgisayarları: Yaklaşık 23.999TL
Lenovo:
- IdeaPad dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 23.999TL
- ThinkPad dizüstü bilgisayarlar: Yaklaşık 24.499TL
- Legion oyun bilgisayarları: Yaklaşık 78.499TL
Bu fiyatlar, genel bir fikir vermek amacıyla verilmiştir ve belirtilen fiyatlar zamanla değişebilir.
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