Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü ve eşi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Sarıdayı Köyü'nden Pazaryeri ilçe merkezine seyir halinde bulunan 16 Z 1070 plakalı otomobilin sürücüsü A. K. Arapdede Köyü Pazaryeri Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yaşanan kazada sürücü A. K ve eşi S. K yaralandı.
Kaza yapan sürücüyü ve eşini yolda ters dönmüş araçtan çevrede kazayı gören vatandaşlar çıkarırken, bölgeye 112 Acil Servis Ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ve eşi 112 Acil Servis Ekipleriyle Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA)
Kaynak: İGFA