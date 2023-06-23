Kurban Bayramı'na sayılı günler kala merak edilen konulardan biri arefe günü ve bayramda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı konusu oldu. 9 gün sürecek bayram tatili 24 Haziran'da başlıyor. Borsa İstanbul resmi tatillerde çalışmıyor. Peki, Arefe günü ve bayramda Borsa İstanbul açık mı? Yoksa, 9 gün sürecek bayram tatili boyunca Borsa İstanbul kapalı mı? Pazartesi günü Borsa İstanbul açık mı? Takaslar olacak mı? Tüm bilgiler haberimizde...

Borsa İstanbul Pazartesi Günü Açık Olacak Mı?

Borsa İstanbul, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü saat 13.00'a kadar açık olacak.

Borsa İstanbul Arefe Günü Ve Bayramda Açık Olacak Mı?

Bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak olan Borsa İstanbul, bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Pazartesi Günü Takaslar Olacak Mı?

Borsa İstanbul'da, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü yapılacak işlemlerin takası ise 4 Temmuz Salı günü yapılacak.